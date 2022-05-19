توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً، مع رياح نشطة مثيرة للغبار، على بعض مناطق المملكة ودول الخليج، اليوم الخميس.

وقال الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه حسب المراصد، متوقع على المملكة والخليج، أجواء حارة نهارًا معتدلة ليلاً، وحارة جدًا على الربع الخالي وأجزاء من دولة الإمارات وسلطنة عمان.

رياح وغبار:

كما توقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وحائل ونجران، وكذلك الحدود السعودية مع قطر والإمارات.

عواصف غبارية:

وكان الحصيني قد قال إن هذا العام (1443هـ 2022م) يعتبر أقل الأعوام حتى الآن، من ناحية عدد العواصف الغبارية، وأقل حدّة على المملكة والخليج.

ولفت إلى أن السبب في ذلك أن عام (1440هـ) كان فيه نطاق الأمطار ورقعتها واسعة، سواء في المملكة والخليج أو بلاد الشام والعراق، وهو ما ساعد على تثبيت التربة ونبات الأرض بالربيع.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

ويستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.