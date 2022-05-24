توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، مسار العاصفة الغبارية بمناطق المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “إنه من المتوقع أن يتابع الغبار سيره نحو جنوب المنطقتين الشرقية والرياض”.

وأضاف الحصيني “متوقع كذلك وصول الغبار إلى نجران وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير، مع وجود عوالق ترابية خفيفة على الوسطى والشرقية.

وأشار إلى أن الغبار يوجد صباح اليوم على وسط وجنوب الشرقية، إضافة إلى البحرين وقطر.

درجات الحرارة بالمملكة

وتابع قائلا إن أقل درجة حرارة سجلت فجرًا اليوم، كانت في القريات وبلغت 14 مئوية، وأعلى درجة حرارة سجلت في جازان وبلغت 31 مئوية، فيما سجلت العاصمة الرياض 27 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران ومن مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.