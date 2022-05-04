توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة حارة على أجزاء من المملكة تبدأ من يوم غد الخميس.

موجة حارة:

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الأربعاء: حسب مراصد الطقس، متوقع- إن شاء الله- من الخميس 4 شوال، موجة حر على أجزاء من المملكة، ومتوقع أن تقترب الحرارة من منتصف الأربعينيات على أجزاء من الشرقية، وتتجاوز 40 في باقي المناطق، ويُستثنى الشمال والمرتفعات الجنوبية والغربية.. ومتوقع أن تستمر أيامًا إلا أن يصرفها الله، وأمطار متفرقة ورياح على أجزاء من المملكة.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية، حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالي والجوف، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق، قد تمتد إلى منطقة حائل.

كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية والرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.