توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، وصول العاصفة الغبارية إلى العاصمة الرياض عند منتصف الليل تقريبًا.

متوقع وصول العاصفة الغبارية إلى العاصمة السعودية

عند منتصف الليل تقريبا

عرضها نحو 400كم(في السعودية)وطولها1400كم جاثمة فوق4دول #العراق #إيران #الكويت #السعودية

رياح شمالية سرعتها نحو 40كم/س

راح الكثير وبقي القليل موسم العواصف الغبارية في #الوسطى ينتهي #عادة بنهاية #مايو #الرياض pic.twitter.com/Gg1lhDq9Lv — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) May 16, 2022

تفاصيل العاصفة:

وتابع المسند في تغريدة لها عبر تويتر: العاصفة الغبارية عرضها نحو 400 كم (في السعودية) وطولها 1400 كم جاثمة فوق 4 دول العراق، إيران، الكويت، السعودية ورياح شمالية سرعتها نحو 40كم/س.

وأضاف: راح الكثير وبقي القليل موسم العواصف الغبارية في الوسطى ينتهي عادة بنهاية مايو.

ارتفاع درجات الحرارة:

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه منطقة جدة أعلى درجة الحرارة في المملكة اليوم بـ 49 درجة مئوية، بالتزامن مع بلوغ نسبة الرطوبة إلى 10%، وتواجد العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.