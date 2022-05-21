توقع المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة الصغرى بعد العاصفة الرملية التي شهدتها معظم مناطق المملكة.

نشاط الرياح:

وتابع العقيل، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أنه ابتداءً من الغد وحتى يوم الاثنين، ستنشط الرياح السطحية مع الأتربة والغبار، تؤدي إلى تكوّن العواصف الرملية على شمال المملكة، وأن الحالة المتوقعة يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة، وأنه من المتوقع أن تزداد هذه الرياح وتصل سرعتها ابتداءً من يوم الاثنين، إلى 50 أو60 كيلو مترًا في الساعة.

عاصفة رملية:

وأضاف أنه يتوقع أن تعاود عاصفة رملية تكوّنها على المناطق الشمالية الشرقية من المملكة، ثم منطقة القصيم وحائل والمنطقة الشرقية، وإجمالي منطقة الرياض بما فيها العاصمة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين وحتى الثلاثاء، ثم تخف تدريجيًّا، ولكن تبقى العوالق الترابية.

كما توقع العقيل بعد هذه العواصف الرملية، حدوث انخفاض في درجات الحرارة خاصة الصغرى، ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل عام على منطقة مكة المكرمة، خاصة العاصمة المقدسة، حيث تكون درجات الحرارة 47 درجة مئوية أثناء الذروة، وهذا طبيعي ومعتاد في مثل هذه الأجواء.