قالت جمعية آفاق لعلوم الفلك والفضاء إن علماء وهواة الفلك حول العالم متحمسون لإمكانية حدوث زخات الشهب فجر غدٍ الثلاثاء.

وقال شريف السفياني مؤسس ورئيس الجمعية:” قد نكون على موعد لزخات شهب غير متوقعة مساء الثلاثاء القادم 31 مايو، مستعرضًا القصة التاريخية لبداية هذه الموجة وصولًا إلى استنتاجاته حول ما سيحدث يوم غد إن شاء الله”.

زخات شهب SW3

وقال إنه في عام 1930 رصد العلماء المذنب SW3 المسؤول عن زخات شهب ضعيفة تسمى تاو هيركوليدس نقطة إشعاعها كوكبة Arcturus، وفي عام 1995 سطع مذنب SW3 فجأة وبشكل غير متوقع.

وأضاف أنه لوحظ عدد من الانفجارات على مدى بضعة أشهر حيث تحطم المذنب بشكل كارثي مطلق كميات هائلة من الغبار والغاز والحطام.

وبحلول عام 2006 تفكك المذنب SW3 أكثر إلى عدة شظايا لامعة مصحوبة بالعديد من القطع الأصغر مشيرًا إلى أنه في نهاية هذا الشهر ستعبر الأرض مدار المذنب SW3.

مخالب رفيعة هائلة

ولفت إلى أن النمذجة الحاسوبية المفصلة تشير إلى أن الحطام كان ينتشر على طول مدار المذنب مثل مخالب رفيعة هائلة في الفضاء.

وتساءل: هل انتشر الحطام بعيدًا بما يكفي لمقابلة الأرض؟ وأجاب بالقول:” يعتمد ذلك على مقدار الحطام الذي تم قذفه في عام 1995 ومدى سرعة قذف هذا الحطام للخارج مع تحطم المذنب”.

واستدرك بالقول: لكن قطع الغبار والحطام صغيرة جدًا لدرجة أننا لا نستطيع رؤيتها حتى تصطدم الأرض بها. وتساءل مجددًا: أين الاستنتاج إذًا؟ ورد بالقول:” تم اكتشاف مذنب يسمى 3D / Biela في عام 1772 كان مذنبًا قصير المدى مثل SW3 ويعود كل 6.6 سنوات. وفي عام 1846 بدأ المذنب يتصرف بغرابة. رأى المراقبون رأسه منقسمًا إلى قسمين. وفي العودة التالية للمذنب في عام 1852 انفصل الجزآن بوضوح وكان كلاهما يتقلب بشكل غير متوقع من السطوع ولم يُر المذنب بعدها مرة أخرى. ولكن في أواخر نوفمبر من عام 1872 ضربت عاصفة نيزكية غير متوقعة سماء شمال الكرة الأرضية مما أدى إلى إذهال المراقبين بمعدلات تزيد عن 3000 شهاب في الساعة. حدثت العاصفة النيزكية عندما عبرت الأرض مدار حطاب مذنب Biela حيث كان من المفترض أن يكون المذنب نفسه قبل شهرين. وحدثت عاصفة ثانية أضعف من الأولى في عام 1885 عندما واجهت الأرض مرة أخرى.

المذنب SW3 يعيد نفسه

وختم بقوله: فهل نحن على وشك رؤية التاريخ يعيد نفسه مع المذنب SW3؟ وأجاب: تشير بعض التوقعات إلى أننا سنرى عرضًا قويًا من زخات الشهب بينما يتوقع البعض الآخر أن الحطام سيكون ضعيفًا ولفت إلى أن الطريقة الوحيدة للمعرفة هي الخروج والنظر مساء الثلاثاء القادم 31 مايو من أول الليل حتى الفجر.