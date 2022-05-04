قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي استحوذ على موقع “تويتر” مؤخرًا بصفقة مليارية: إن الموقع سيظل مجانيًّا للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسومًا بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.

مجاني للمستخدمين العاديين:

وقال ماسك في تغريدة: إن تويتر سيظل دائمًا مجانيًّا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي.

لم يرد تويتر حتى الآن على طلب للتعقيب من رويترز.

منذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر.

وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك: إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.

تويتر شركة عامة:

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي.