أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميًّا “تيك توك”، عن خطتها لجذب صناع المحتوى من المنصات الأخرى المنافسة، بإغراءات مادية جديدة.

مشاركة أموال الإعلانات:

وقالت تيك توك في بيان عبر مدونتها، إنها تنوي اعتماد خدمة مشاركة أموال الإعلانات مع المبدعين وصناع المحتوى، حيث سيبدأ حاليًا في استكشاف برنامج جديدة يشارك من خلاله أرباح الإعلانات مع المؤثرين والناشرين والشخصيات العامة المعروفة.

وقالت إدارة المنصة إن هذا سيكون متاحًا لمن لا يقل عدد متابعيهم عن 100 ألف متابع؛ وهو ما سيؤهلهم للدخول في المرحلة الأولى من جني الأرباح، وكلما زاد المتابعون زادت الأرباح؛ بحسب إدارة التطبيق.

تيك توك بلس:

وأطلقت “تيك توك” على برنامجها الجديد اسم “تيك توك بلس”، ولفتت إلى أنها ستطلقه تجريبيًّا في الولايات المتحدة يونيو المقبل، ووعدت بأن يتم توسيعه لباقي الدول في وقت لاحق، قد يكون على الخريف المقبل.

وذكرت أنها ستقوم بتقسيم أرباح الإعلانات بالتساوي بينها وبين المبدعين والمؤثرين وصناع المحتوى والمشاهير.