انتهت مباراة توتنهام ضد آرسنال قبل قليل، بفوز عريض لـ توتنهام بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة توتنهام ضد آرسنال

وبدأ الشوط الأول سريعًا بضغط هجومي من قبل توتنهام، الذي تحصل على ركلة جزاء بالدقيقة الـ20 بعد خطأ من البرتغالي سيدريك سواريش مدافع آرسنال، ليسجلها هاري كين بنجاح في الدقيقة الـ22.

وواصل نادي توتنهام ضغطه ليضيف الهدف الثاني بضربة رأسية من هاري كين في الدقيقة الـ37.

وكان الشوط الأول شهد طرد لاعب آرسنال، روب هولدينج في الدقيقة الـ33 بعد ضربه للكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتفوق توتنهام بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني وبعد بدايته بدقيقتين، سجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثالث لـ توتنهام بعد خطأ دفاعي من لاعبي آرسنال.

توتنهام يلاحق آرسنال

وبعد نهاية ديربي توتنهام ضد آرسنال، بفوز توتنهام أصبح رصيد السبيرز 65 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطة عن نادي آرسنال صاحب المركز الرابع الذي توقف رصيده عند 66 نقطة.

سيواجه توتنهام فريق بيرنلي في الجولة السابعة والثلاثين الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي، بينما يواجه آرسنال فريق نيوكاسل يونايتد الاثنين القادم.