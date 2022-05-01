ستنطلق فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلعب مواجهة الهلال المؤجلة في المسابقة المحلية ضد نادي الفيحاء.

ومن المقرر أن تشهد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان منافسات قوية بعد العودة، تأتي أبرزها مواجهة النصر ضد نادي الشباب في الجولة الـ26.

مشوار قوي لـ النصر محليًّا:

ويريد النصر استكمال مبارياته في الدوري السعودي بشكل قوي، من أجل ضمان المركز الثالث، الذي يدخل في منافسة مباشرة عليه ضد الليوث يوم الجمعة المقبل.

وتمكن نادي النصر من الفوز في 15 مباراة، من أصل 25 جولة، فيما خسر سبع مواجهات، وتعادل في ثلاثة، وسجل لاعبوه 44 هدفًا، واستقبلت شباكه 31.

رقم مٌميز لـ أبو بكر وتاليسكا:

وقدم الثنائي المحترف في الفريق الكروي بنادي النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، أداء مميزًا مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وأثبت ثنائي النصر فعالياتهما على مرمى الخصوم، حيث كانت جماهير العالمي تنتظر أن يحدث تأثير سلبي برحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله، ولكن سرعان ما أثبت نجما الفريق تأثيرهما الإيجابي.

ويُعد كلٌّ من، الكاميروني فينسنت أبو بكر، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، هما الأكثر مساهمة بالتسجيل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن.

وساهم ثنائي النصر في تسجيل 28 هدفًا لصالح العالمي، وشارك الكاميروني في 21 مباراة، حيث أحزر 8، وصنع 3 أهداف، فيما سجل الثاني 14 من 23 مباراة، وصنع هدفين.