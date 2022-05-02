يقدم أودوين إيغالو وماثيوس بيريرا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مستويات قوية وجيدة مع الزعيم، خلال مواجهات دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر، أن يعود نادي الهلال إلى السباق المحلي في المباراة المؤجلة ضد نادي الفيحاء، يوم غد الثلاثاء، الموافق 3 مايو، على ملعب الملك سلمان.

إيغالو على رأس قائمة الهدافين:

ويتصدر أودوين إيغالو نجم نادي الهلال قائمة الهدافين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 19 هدفًا، ويأتى رومارينيو لاعب نادي الاتحاد، في المركز الثاني بـ 15 هدفًا.

ويظهر نجما التعاون والنصر في المركز الثالث والرابع، حيث سجل ليندر تاوامبا 15 هدفًا، فيما أحرز أندرسون تاليسكا 14 هدفًا، وعبد الرزاق حمدالله 13 هدفًا.

ويأتي كلٌّ من، إيميليو زيلايا نجم ضمك في المركز السادس بـ 12 هدفًا، وخلفه موسى ماريغا لاعب الهلال بـ 11 هدفًا، وكريم البركاوي مهاجم الرائد بـ11 هدفًا.

بيريرا الأكثر صناعة:

ويُعد ماثيوس بيريرا لاعب الفريق الكروي بنادي الهلال، هو الأكثر صناعة للأهداف في دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 أهداف، وخلفه باناجيوتيس تاختسيديس نجم الفيحاء بـ 9 أهداف.

ويظهر إيغور كورنادو لاعب الاتحاد في المركز الثالث بـ 8 أهداف، ويتساوى كل من أليوسكي نجم الأهلي، وصالح العمري لاعب أبها بـ 7 أهداف.

وحل في المركزين السادس والسابع كل من أحمد الزين لاعب نادي الرائد، وعبد الله العمار نجم ضمك بـ 6 أهداف.