حصد اللاعب سالم الدوسري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال جائزة أفضل هدف بالجولة الـ27، وذلك بعد أن أحرزه في شباك نادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🌟 ســالــم الــدوســري 🌟 الفائز بـ #هدف_الجولة 27 👏https://t.co/peO1aHtMeL pic.twitter.com/hTE61ZnJGc — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 26, 2022

وكان الدوسري سجل هدف الهلال الثاني في شباك العميد في مباراة انتهت بفوز الهلال بثلاثية لهدف.

وطالب البعض من عشاق نادي الاتحاد بمعاقبة الدوسري بعد احتفاله بهدفه الذي وُصف بالاستفزازي، لكن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لم تعاقب اللاعب.

يذكر أن نادي الهلال، كشف أمس الأربعاء، عن إصابة سالم الدوسري وسبب غياب نجمه عبدالله عطيف عن تدريبات الفريق.

وأوضحت الفحوصات أن الدوسري تعرض لإصابة بعضلة الساق الخلفية، بينما منعت الإنفلونزا اللاعب عبدالله عطيف من المشاركة بتدريبات الفريق.