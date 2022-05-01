أثار الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، الجدل بشأن مصيره مع الفريق بسبب عدم تواجده في احتفالات الريال بتتويجه بـ الدوري الإسباني لموسم 2021/ 2022.

وكان الريال حسم اللقب، بعد فوزه العريض على نادي إسبانيول برباعية دون رد.

ماذا قال نجم ريال مدريد ؟

وقال بيل عبر حسابه في “تويتر”: “أنا حزين للغاية لغيابي عن الاحتفالات ولكنني فخور بهذا الفريق، استمتعوا بهذا الإنجاز يا رفاق”.

وكان اسم بيل ارتبط بالرحيل عن الريال في صيف 2022.

ويتواجد ريال مدريد في الصدارة برصيد 81 نقطة، حاسمًا لقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه، أما إشبيلية فمتواجد بالمركز الثاني برصيد 64 نقطة، برشلونة ثالثًا برصيد 63 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 61 نقطة، ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.