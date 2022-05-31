أعلنت جامعة الأمير سلطان استمرار عملها بنظام الفصلين الدراسيين، خلال العام الدراسي المقبل، والتزامها بالإجازات المطولة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

بيان جامعة الأمير سلطان

وقالت الجامعة في بيان لها “تعلن جامعة الأمير سلطان لجميع الطلبة عن اعتمادها نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل، مع الالتزام بجميع الإجازات المطولة التي أقرتها وزارة التعليم، مع متابعة وتقييم تجربة الجامعات المحلية لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للعمل بما تتطلبه مصلحة العملية التعليمية بالجامعة”.

الفصول الدراسية الثلاثة

وفي وقت سابق أوضحت وزارة التعليم، أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، سيطبق في الجامعات بعد عامين من الآن في عام 1444 هـ. وبينت أن الجامعات أعطيت مهلة لمدة عام لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، وهو متروك لكل جامعة بحسب قدرتها على التكيف، لما يتطلب من تغيير في خططها ومناهجها الدراسية.

كما أوضحت سابقًا أن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يأتي لرفع نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتحسين النتائج في الاختبارات الدولية.