كرم رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري الخميس الماضي أعضاء اللجان العاملة على مشاركة الجامعة بالمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي أقيم مؤخراً في مدينة الرياض، وشهد مشاركة كبيرة من الجامعات والجهات المهتمة في التعليم محلياً ودولياً.

مشاركة مميزة في المعرض الدولي للتعليم

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي قام بها أعضاء اللجان العاملة، مشيراً إلى أن هذه المشاركة المتميزة تعكس القيمة العلمية والمهنية للجامعة، وذلك بجهود منسوبيها ومنسوباتها الذين عكسوا تقدماً كبيراً في تفاعلهم وحرصهم على إبراز صورة الجامعة بشكل مشرف يليق بمكانتها ، كما أشار معاليه إلى أن ردود الفعل الإيجابية حول مشاركة الجامعة في الجناح لخاص بها بالمعرض، والأوراق العلمية التي قدمت من أعضاء هيئة التدريس على هامش فعاليات المعرض المصاحبة، بينت الدور الفعال للجامعة في المشاركات العلمية والتعليمية.

وشهدت مشاركة الجامعة هذا العام في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم حضوراً إعلامياً لافتاً، إضافة إلى مساهمة بارزة من طلاب وطالبات قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام والاتصال في إنجاح مشاركتها، وهو الأمر الذي أشار له رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور عبدالهادي القحطاني الذي نوه بأن تضافر الجهود وفق توجيهات قيادات الجامعة ساهم بشكل بارز في إنجاح مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر، مبيناً بأن اللجنة استجابة لرغبة طلاب وطالبات الجامعة الراغبين في المشاركة من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في اللجنة عبر مهامها المختلفة، وهو الأمر الذي حقق أصداء إيجابية لدى زوار المعرض وقيادات التعليم.

دعم رئيس جامعة الإمام

وقدم الدكتور القحطاني شكره لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لجميع اللجان المشاركة في المؤتمر، كما قدم شكره لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د عبدالله بن عبدالعزيز التميم على جهوده ومتابعته الدائمة لمهام اللجان ، كما أعرب عن شكره لسمو عميد كلية الإعلام والاتصال الأمير أ.د سعد آل سعود على حرصه ودعمه مشاركة منسوبي كلية الإعلام والاتصال في الفعاليات المختلفة.

يشار إلى أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شاركت كراعٍ ماسيٍّ في المؤتمر، وشهد جناحها تفاعل كبير من زوار ورواد المعرض، كما حظي الجناح بزيارة عدد كبير من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.