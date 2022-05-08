بدأت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم الأحد في استقبال طلبات التقديم على 202 وظيفة أكاديمية مشغولة بمتعاقدين غير سعوديين وترغب الجامعة بإشغالها بمواطنين سعوديين.

وقالت الجامعة إن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم ولمدة عشرة أيام حيث سيتم إغلاق التقديم آليًا يوم الأربعاء بتاريخ 1443/10/17هـ من خلال رابط التقديم .

الوثائق والمستندات المطلوبة

وقالت الجامعة إن المستندات المطلوبة للتقديم هي:

الهوية الوطنية.

المؤهل العلمي المطلوب.

الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية.

السيرة الذاتية.

شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول.

وظائف جامعة الملك عبدالعزيز المتاحة

وقالت الجامعة إنه يمكن استعراض الوظائف المطروحة عبر نظام المسابقات الوظيفية من خلال الرابط التالي واختيار التخصص والوظيفة المناسبة والتقديم عليها.