أعلنت جامعة جدة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن حاجتها إلى استقطاب مدرسين للغة الإنجليزية واللغة الصينية من المواطنين والمواطنات من حملة شهادة الماجستير في التخصصات المطلوب تدريسها بمعهد اللغة الإنجليزية في المقر الرئيسي بالجامعة وفي كليات العلوم والآداب في كل من خليص والكامل، وفقاً للشروط الموضحة في الإعلان.

المسمى الوظيفي:-

– مدرس لغة.

التخصصات المطلوبة:-

– اللغة الإنجليزية.

– اللغة الصينية.

الشروط العامة:-

– أن يكون المتقدم متخرجاً من جامعة سعودية، وفي حالة التخرج من جامعة غير سعودية فيجب أن تكون الشهادة معادلة من قبل وزارة التعليم.

– أن يكون نظام الدراسة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي والتعليم الاعتيادي.

– ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٥ عاماً.

– ألا يقل التقدير في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن (جيد).

– الحصول على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية والماجستير في اللغويات التطبيقية (لغة إنجليزية) أو في تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL) أو مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية وكذلك الحصول على درجة لا تقل عن (٧) في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل للمتقدمين على وظائف مدرس لغة في تخصص اللغة الإنجليزية.

– الحصول على شهادة البكالوريوس في اللغة الصينية والماجستير في اللغة الصينية أو مناهج وطرق تدريس اللغة الصينية وكذلك اجتياز المستوى (HSK4) في اختبار الكفاءة الصينية للمتقدمين على وظائف مدرس لغة في تخصص اللغة الصينية.

– اجتياز معايير المفاضلة الأكاديمية للأقسام والكليات.

– استيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم الأكاديمي والكلية.

– أن يتعهد المتقدم بأنه لم يخل بأي من واجبات الوظيفة التي يعمل بها- إذا كان يعمل- أو قيد المساءلة أو صدر بحقه قرار تأديبي مخل بالآداب وبشرف المهنة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– تكون أولوية التعيين لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

تفاصيل الوظائف في ملف (pdf): (اضغط هنا)

موعد التقديم:-

– التقديم متاح الآن من يوم الأحد بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ الموافق 29 / 05 / 2022م حتى يوم السبت بتاريخ 5 / 11 / 1443هـ الموافق 4 / 6 / 2022م.

طريقة التقديم:-



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