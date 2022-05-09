وقعت جامعة حفر الباطن مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، وعن هيئة تقويم التعليم والتدريب المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد بن صالح باشماخ.

برامج جامعة حفر الباطن

وتأتي المذكرة لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لعدد 28 برنامجًا أكاديميًا، بهدف حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وتستعرض جامعة حفر الباطن خلال مشاركتها في المعرض الدولي للتعليم نبذة عن الجامعة، وأبرز إنجازاتها، وآلية القبول والتسجيل والدراسة بها، والبرامج المتاحة وبرامج الدراسات العليا.

جامعة بلا ورق

كما يتضمن الجناح تفعيل مبادرتين وهما جامعة بلا ورق والتي تهدف إلى نشر الوعي في كافة المراسلات والمعاملات إلكترونيًا إسهامًا في ترشيد كفاءة الإنفاق وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ومبادرة السعودية الخضراء، إضافة إلى ركن لفحص العلامات الحيوية.