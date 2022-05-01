يعتبر جامع الشيخ عبد الله بن أحمد الشريع -رحمه الله- من التحف المعمارية ومن أكبر الجوامع في محافظة حفر الباطن حيث يتسع لـ 7 آلاف مصلّ.

طراز جامع الشريع المعماري

وبُني الجامع على طريق الملك فيصل بمساحة كلية قدرها 17 ألف متر مربع، ويحتوي الجامع على مصلى لكبار السن ومصلى للنساء، ومصلى لترجمة لغة الإشارة للصم والبكم، ومصلى خاص لترجمة الخطبة بلغة الأوردو والإنجليزية.

كما يحوي الجامع على عدة مبانٍ كمبنى الاعتكاف، ومبنى تحفيظ القرآن الكريم، ومبنى لمعهد علوم القرآن وآدابه، ومبنى خاص بالضيافة وإعداد وتجهيز الإفطار.

مرافق متعددة

وكذلك مبنى بأجنحة مخصصة لاستضافة ضيوف الجامع من خارج المحافظة ومجلس خاص بالجامع ومبنى لمغسلة الموتى، كما يتميز الجامع بنظام لسقيا المسطحات الخضراء المحيطة بالجامع بمياه المغاسل.

ويحمل الجامع اسم الشيخ عبد الله بن أحمد الشريع -رحمه الله- تقديرًا لأثره الطيب وامتدادًا لعمله الصالح حيث كان -رحمه الله- من أهم رجالات الخير والعطاء في محافظة حفر الباطن.