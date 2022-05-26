أصبح البيروفي أندري كاريلو جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال وأبها الأحد المقبل في الجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غياب عطيف والجوير عن تدريبات مباراة الهلال وأبها

وأعلن الهلال عبر حسابه في “تويتر” أن كاريلو شارك في تدريبات اليوم الخميس، بينما غاب كل من عبدالله عطيف ومصعب الجوير عن تدريبات اليوم بسبب الإنفلونزا.

كما أدى الكولومبي جوستافو كويلار عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.

وفي وقت سابق، كشف نادي الهلال أن طبيب النادي، خوان ديفيد دوكي، سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم “الخميس”.

وسافر الطبيب دوكي لمتابعة سير البرامج العلاجية والتأهيلية للثلاثي “متعب المفرج، عبدالإله المالكي وصالح الشهري”.

غيابات بالجملة في صفوف أزرق الرياض

وتتواجد العديد من الإصابات في صفوف الهلال مثل متعب المفرج، عبد الإله المالكي، صالح الشهري، كويلار، كاريلو، بالإضافة محمد كنو الذي يغيب للإيقاف؛ بعد قرار غرفة فض المنازعات بمنعه من ممارسة نشاط كرة القدم محليًا ودوليًا لمدة 4 شهور.