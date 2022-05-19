دخل الناقدان الرياضيان عبدالعزيز المريسل وعدنان جستنيه في جدال حاد؛ بسبب قضية النصر المرفوعة ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد.

وكان عدنان جستنيه قال عبر حسابه في “تويتر”: “يضحكون على جماهيرهم ببطولة تحقيق ناديهم لأنه كسب قضيتهم ضد نادي الاتحاد التي لم يُبت فيها حتى الآن مع تزامن تواجد المنافس الجغرافي (الهلال) في نهائي الكأس ومنافسته على بطولة الدوري، لإشغالهم أن ناديهم خرج هذا الموسم بلا بطولة وبُخفي حُنين”.

ورد المريسل قائلً:ا “لا تحذف”.

رد حاسم من آل معمر عن قضية حمدالله:

وفي السياق ذاته، استبق مسلي آل معمر، رئيس النصر، نتائج قضية ناديه ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله، وذلك من خلال كشفه عن القرارات المرتقبة، في قضية ناديه، ضد الاتحاد والمهاجم المغربي.

وقال آل معمر في مقطع فيديو متداول لـ مشجع نصراوي: “أمورنا زينة إن شاء الله”، في إشارة إلى توقيع العقوبات التي طالب بها العالمي، ضد قلعة العميد والنجم المغربي.