أسهمت الخدمات المتكاملة والمتنوعة التي توفرها “جدة بيير” لزوار موسم جدة في جذب العديد من الزوار الذين وجدوا “جدة بيير” ليست مجرد مدينة ألعاب مطلة على ساحل البحر، بل منطقة ترفيهية تجتمع فيها كافة الخدمات وتوفر أجواء ساحرة عنوانها الاسترخاء والهدوء والأجواء العليلة بطابع مختلف.

كثبان رملية بيضاء:

وتستقبل “جدة بيير” يوميًّا زوّارها بمطاعم عالمية تطل على الكثبان الرملية البيضاء وتقدم وجباتها على صوت هدير أمواج البحر ويخدم زواره على ألوان الألعاب النارية التي تزين سماء جدة مساء كل يوم.

وتتميز جلسات المطاعم في “جدة بيير” بطابعها المضيء، وتقدم أشهى المأكولات البحرية وخيارات متعددة من اللحوم وخدمات الضيافة الراقية في أجواء بديعة تحيط بها جمال البحر وهدوؤه وجمال مدينة الألعاب وصخب ألعابها.

وتمنح المطاعم زوارها فرصة الجلوس والاسترخاء في المنطقة الترفيهية بجلسات فاخرة تعكس جمالية الشاطئ والاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات، حيث تضيف الجلسات رونق على مدينة الألعاب بطابع المتعة مع صفاء البحر؛ ليستمتع الزوار بتجربة مثالية تلائم كافة الشرائح، وتحظى المطاعم بإقبال كبير من الزوار الذين يستمتعون بأمواج البحر بشكل مباشر مع تناول وجباتهم المفضلة.

تنوع في الاختيارات:

وتعكس “جده بيير” حجم التنوع الذي تقدمه لزوارها وتعدد الاختيارات للعائلات والأفراد ما بين مطاعم ومقاهٍ وتسوق والعديد من الخيارات الأخرى التي تناسب كافة الأذواق.