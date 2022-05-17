توفيت إلى رحمة الله تعالى، جدة رئيس مجلس إدارة شركة محمد الراجحي للاستثمار، بطل الراليات، يزيد الراجحي، منيرة بنت إبراهيم العامري.

وقال سائق الراليات يزيد الراجحي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: لله ما أخذ وله ما أعطى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، غادرتنا جدتي لأمي: أم ناصر، كانت والدة للجميع، ترحب وتفرح، تجود وتعطي، تفرح بنا وتُفرحنا، ذاكرة لله شاكرة عابدة.. دعواتكم الطيبة بأن يتغمدها الله برحمته وعفوه ومغفرته.

“المواطن” تتقدم بأحر التعازي في الفقيدة وصادق المواساة لأسرتها، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة إنا لله وإنا إليه راجعون.