حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة في الجولة الـ26.

وكانت مباريات الجمعة انتهت بتعادل الاتحاد مع الفتح برباعية لكل فريق، وتعادل أبها مع الفيصلي بدون أهداف، بينما فاز النصر على الشباب برباعية مقابل هدفين.

ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 51 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 49 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة.

وفي المركز السادس يتواجد نادي الفيحاء برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 33 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الفيصلي تاسعًا والأهلي عاشرًا برصيد 29 نقطة لكل فريق.

الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، الاتفاق في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.