يعمل جسر الملك فهد ممثلا بجميع قطاعاته وإداراته وأقسامه خلال إجازة عيد الفطر المبارك بطاقته القصوى، حيث من المتوقع أن تشهد الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد حركة كثيفة في أعداد المسافرين والمركبات العابرة للجسر في الاتجاهين.

تشغيل جميع الكبائن:

ويستقبل الجسر المسافرين من خلال جميع مساراته بما فيها المسار الخاص بذوي الإعاقة، وتشغيل جميع الكبائن البالغ عددها (146) كبينة للجوزات والجمارك في الجانبين السعودي والبحريني، والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى خدماته التي يقدمها على مدار الساعة.

صيانة ونظافة:

فيما تعمل فرق الصيانة والنظافة وغرف متابعة الحركة وفريق التنسيق وإدارة الأمن والسلامة والحركة بالجسر بكامل طاقاتهم حرصاً على تقديم الخدمات وتسهيلا على المسافرين والمستفيدين.