ردت مؤسسة جسر الملك فهد، على سؤال لإحدى المواطنات ترغب في مغادرة المملكة إلى البحرين رفقة ابنتها القاصر دون إذن ولي أمرها.

وتلقى حساب العناية بالمستفيدين في جسر الملك فهد سؤالًا عبر تويتر، من إحدى المتابعات تقول: “عمر بنتي ١٧ سنة، وأنا مطلقة ومطلعة لها هوية هل يلزم لها تصريح من ولي أمرها ولا عادي تطلع بهوية، وهل يلزم أخذ الثلاث جرعات؟ وهل أستطيع الدخول بهوية؟”.

وردت الهيئة بالقول: “فيما يخص آلية تصريح ولي الأمر بإمكانك التواصل مع الجهة المعنية (الجوازات السعودية) ، مع الاطلاع على الإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين السعوديين ومرافقيهم للمملكة”.

وتنص الإجراءات على وجوب تلقي البالغين 3 جرعات من لقاح كورونا أما من هو دون الـ16 عامًا فيجب أن يحصلوا على جرعتين من اللقاح. وبالنسبة للأطفال يجب أن يكون لديهم تأمين ضد كورونا بغض النظر عن حالة التحصين.

جسر الملك فهد وانتقال العمالة المنزلية

وفي وقت سابق أعادت المؤسسة، التأكيد على رفع تعليق التنقل بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، للتنقل من وإلى المملكة عبر استخدام الجسر، موضحة شروط انتقال العمالة المنزلية.

وتلقت المؤسسة في وقت سابق، سؤالًا من أحد المتابعين لصفحتها الرسمية على “تويتر” قال خلاله: “ما هي شروط خروج الأطفال إلى مملكة البحرين؟ وما هي شروط خروج العمالة المنزلية؟، فردت بإرفاق بيان يوضح أنه فيما يتعلق بالبالغين، فيُسمح بالسفر لمن تلقى الجرعات الثلاث من لقاح كورونا، ومن لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية، وبالنسبة للأشخاص الأقل من 16 عامًا فينبغي تلقي جرعتي اللقاح، ومن تبلغ أعمارهم أقل من 12 عامًا فيُشترط وجود تأمين ضد كوفيد-19 بغض النظر عن حالة التحصين. أما العمالة المنزلية يشترط لها ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا”، ومرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه (الأبناء والبنات).