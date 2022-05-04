أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد المركبات التي عبرت الجسر يوم أمس الثلاثاء من الساعة 07:00 ص إلى 07:00 م بلغ (16,796) مركبة، بمعدل (1,400) مركبة في الساعة.

وأكدت المؤسسة أنها شاركت المسافرين احتفالاتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ وذلك بتوزيع الهدايا على العابرين عبر الجسر.

الجسر يعمل بكامل طاقته:

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد ذكرت قبل 3 أيام أن الجسر يعمل بكامل طاقته القصوى ممثلًا بجميع قطاعاته وإداراته وأقسامه خلال إجازة عيد الفطر المبارك، متوقعة أن تشهد الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر حركة كثيفة في أعداد المسافرين والمركبات العابرة للجسر في الاتجاهين.

مسارات عديدة:

ويستقبل الجسر المسافرين عبر جميع مساراته بما فيها المسار الخاص بذوي الإعاقة، وتشغيل جميع الكبائن البالغ عددها (146) كبينة للجوازات والجمارك في الجانبين السعودي والبحريني، والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى خدماته التي يقدمها على مدار الساعة.

وتعمل فرق الصيانة والنظافة وغرف متابعة الحركة وفريق التنسيق وإدارة الأمن والسلامة والحركة بالجسر بكامل طاقاتهم، حرصًا على تقديم الخدمات وتسهيلًا على المسافرين والمستفيدين، وشارك جسر الملك فهد المسافرين احتفالاتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك بتوزيع الهدايا على العابرين.