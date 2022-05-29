أوضح الناقد الرياضي جمال عارف أن مصير فوز نادي الاتحاد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في يده وليس في يد نادي الهلال رغم وصول فارق النقاط بينهما لـ 3 نقاط.

وقال عارف عبر حسابه في “تويتر” : ” الدوري في يد العميد، ولاعبيه بعد مشيئة الله، بينما في المقابل ليس بيد الهلال، الهلال يحتاج للفوز بكل مبارياته وتعثر العميد بالخسارة لا قدر الله، ولهذا لا يجب أن ينتظر لاعبو العميد لـ الآخرين، ويجب أن يركزوا في الميدان، وباعتبار المباريات الـ3 نهائية بداية من اليوم”.

الهلال يواجه أبها وعينه على مواجهة الاتحاد والطائي

طاقم تحكيم برتغالي يدير مباراة الهلال وأبها مكونًا من : ” أرتور دياس حكم ساحة، روي لينسيو حكمًا مساعدًا، باولو سواريز حكمًا مساعدًا، محمد البريدي حكم رابع، جواو بينهيرو حكم فيديو، مؤيد المسجن، مساعد حكم فيديو”.