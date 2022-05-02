أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء أمس الأحد، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراته ضد الفيحاء.

الهلال يواصل الاستعداد:

وبدأت الحصة التدريبية اليوم بتدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يفرض دياز مناورة على نصف مساحة الملعب، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعداداته لمواجهة الفيحاء، مساء الاثنين، حيث سيؤدي حصة تدريبية عن الساعة السابعة، قبل أن يُغادر إلى المجمعة.

الزعيم ضيفًا على الفيحاء:

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني بـ49 نقطة.