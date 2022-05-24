استقبل فخامة الرئيس يوري موسفني رئيس جمهورية أوغندا، بالقصر الرئاسي، اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية أوغندا بالتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى فخامته خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وعبر عن ذلك من خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه بمعالي المستشار الذي عبر فيه عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين.