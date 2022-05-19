تداول مغردون على موقع تويتر أنباء عن زواج مشهورة السناب نجلاء الودعاني وعبدالرحمن الدخيل، عبر نشر صور من حساب سناب الخاص بكل منهما يظهر أجواء عرس في المكان.

وبحسب المعلومات المتداولة فقد تم زواج الثنائي فيما لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر بعد عن طريق أي منهما.

فرحة جمهور نجلاء الودعاني

وكتبت منال: “مبسوطة بشكل مو عادي لـ نجلاء الودعاني، هذي الإنسانة ملاك الله يسعدها ويتمم لها على خير”.

بينما قالت خلود في تغريدة: “من كثر الحب والوناسة ما تكفيني تغريدة، والله يا بخته صدق في جمال الروح والعقل قبل الوجه وللأمانة، أشوفها فايزة بكل أنواع الجمال للأبد ما تعمقت وحبيت تفاصيل، كمية نضج وقبول ما شاء الله تبارك الله يا رب تمم فرحتها على خير”.

تراجع عن الآراء السابقة

وعن آراء الودعاني السابقة بشأن الزواج، كتبت رغد: “بخصوص نجلاء الودعاني إنها قالت أنا ضد الزواج وبتتملك بكرة هالكلمة أشوف ما تطلع من شخص عاقل لأن الزواج سنة الحياة ممكن الشخص يقول مو وقته أتزوج الحين أو غير مستعد له أو ما عندي رغبة لكن كلمة أنا ضد الزواج جد غريبة وتخوف”.

وعبرت هالة عن سعادتها بالخبر، فكتبت: “القلب والروح نجلاء الودعاني الله يبارك بخطواتك الجاية ويجعل لك في كل خطوة خير ورضا وسرور يا رب.. ويسخر لك كل أهل الأرض الطيبين أحترمك وأحبك مرة وسعيدة لك بكل ما تفعلين إنتي متفردة ومميزة جدًا جدًا الله يسعدك يا رب”.

وعن عدم انتشار الخبر كتبت روان الدوسري: “واضح موضوع نجلاء الودعاني وأخو زوج سارة أختها حقيقي، أهلها يتجهزون الله يوفقها”.