أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي، على أن التتويج بـ الدوري الإنجليزي أكثر أهمية له من التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي ودع دوري أبطال أوروبا 2022 من دور نصف النهائي على يد نادي ريال مدريد الإسباني.

ويقترب السيتي حاليًّا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتاج لتحقيق الفوز فقط على أستون فيلا في الجولة الختامية للمسابقة المحلية، والتي ستقام الأحد المقبل.

جوارديولا يكشف سبب أهمية الدوري الإنجليزي له:

وتحدث المدرب الإسباني قائلًا: “إنه اللقب الأصعب بالنسبة لي هو الدوري الإنجليزي، هناك جولات عديدة، ومباريات كثيرة، مشاكل مع الإصابات، ولحظات جيدة وسيئة”.

وتابع مدرب السيتي: “أن تقاتل من أجل اللقب في السنوات الأخيرة هو النجاح الكبير بالنسبة لي”.

وواصل جوارديولا: “عندما تقاتل من أجل الدوري الإنجليزي، فأنت تستمتع باستمرار في غرفة خلع الملابس، وتصبح حياتنا أكثر سعادة عندما نفوز، والفوز يؤدي إلى أجواء وتدريب أفضل”.

السيتي يواجه أستون فيلا الأحد:

مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي ستقام جميعها يوم الأحد وفي توقيت واحد، حيث يلعب مان سيتي مع الفيلانز في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت يواجه ليفربول فريق وولفرهامبتون.

في حال فاز أستون فيلا على مانشستر سيتي أو كان التعادل حاضرًا بين الفريقين، وفاز ليفربول على وولفرهامبتون فسوف يكون ليفربول بطلًا لـ الدوري الإنجليزي.