أثار المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قلق إدارة النادي بعد ارتباط اسمه بمغادرة الفريق الذي ينافس حاليًّا على لقب الدوري الإنجليزي.

منتخب البرازيل يراقب جوارديولا:

وذكرت تقارير أن منتخب البرازيل يفكر في التعاقد مع المدرب الإسباني بعد نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر، ليكون بدلًا من المدرب تيتي، لكن إدارة السيتي أبدت ثقتها الكاملة في بقاء نجم فريق برشلونة الإسباني السابق كمدرب لـ السيتي.

المدرب الإسباني يرفض التعليق:

وكان المدرب الإسباني المخضرم الذي يُعد واحدًا من أفضل المدربين بالعالم، قد رفض الحديث خلال المؤتمرات الصحفية الماضية، عن مستقبله مع الفريق أو رأيه في التعاقدات الصيفية وحتى أي شيء يخص السيتي في الموسم القادم.

وتولى المدرب جوارديولا تدريب فريق مانشستر سيتي في صيف 2016 قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.