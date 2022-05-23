انفصلت الفنانة، جود عزيز، عن خطيبها الفنان، طلال باسم، وأثارت جود تعاطف العشرات من جمهورها، بعد أن نشرت صوراً ومقاطع فيديو لها وهي على سرير المرض، داعين الله لها أن تمر من هذه الأزمة وتعود أقوى من السابق.

قرار مفاجئ

وفي قرار مفاجئ شكل صدمة لجمهورهما، خاصة أنه لم تتم أشهر قليلة على ارتباطهما، خرج طلال باسم بمنشور عبر حسابه الشخصي على سناب شات، معلنًا فيه عن انتهاء علاقته بجود عزيز.

وفي كلمات مختصرة قال طلال باسم :”وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، الحمد لله على قضاء الله وقدره، تم فسخ خطوبتي الله يوفق الجميع”، وعقب هذا المنشور أقدم طلال على حذف أغلب الصور التي يتشارك فيها مع خطيبته السابقة من على انستجرام.

على سرير المرض

وفي خطوة أظهرت مدى تأثرها بالموقف، نشرت جود عزيز صورًا لها ومقاطع مصورة أثناء تواجدها على سرير المرض داخل إحدى المستشفيات، وظهرت في الصورة وهي تضع أنبوب طبي متصل بيدها لتوصيل المحاليل والأدوية، مما أثار تعاطف العشرات من جمهورها.

ولم تعلن جود عزيز صراحة عن فسخ خطبتها عن طلال باسم، ولكنها اكتفت بالتعليق على الصورة بقولها :”الحمد لله يارب الحمد لله على كل حال وفي كل حين”، ثم عادت في منشور أخر تدعو الله فيه قائلة :”اللهم أحطنا دائماً بالصادقين الثابتين الذين هم أهل لحبنا ولعطائنا ويعز عليهم أن يمسنا أدنى أذى”.

أمور مشتركة

وبالرغم من إعلان انتهاء العلاقة فيما بين جود عزيز وطلال باسم، إلا أنه مازالت بينهما أمور مشتركة، فجود لم تقدم على حذف صورها مع طلال كما فعل هو، كما لم يلغي كل منهما خاصية المتابعة لحساب الآخر، وكذلك احتفظ طلال ببعض من الصور التي ظهر فيها مع خطيبته السابقة في أعمال فنية مسرحية.

دعوات المحبين

وتصدر اسم جود عزيز موقع تويتر، حيث علق المغردون على خبر انفصالها، داعين الله لها حتى تمر من هذه الأزمة وتعود أقوى من السابق، فعلق البندري قائلاً:”آخر الأوجاع وسلامتك وما تشوفين شر بإذن الله ترجعين أقوى من أول وترجعين مشرقة كما كنتي”، بينما قالت منى :”الله يعوضها خير”، فيما قالت د.شموخ :”جود عزيز لعله خير لها ماتدري”.