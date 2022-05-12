تحدث موقع New York Social Diary الأمريكي، عن أرض عسير، قائلًا إنها أرض تاريخية تضم الجبال والشواطئ والمراعي، ويعود تاريخها إلى أكثر من 7000 عام، وقد وصفها بأنها قطعة من التاريخ في القرن الحادي والعشرين

وتابع: تبلغ مساحة المملكة تقريبًا حجم فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة (مرتين) واليونان والبرتغال مجتمعين، وعند مقارنتها بالولايات المتحدة، فإن مساحة أراضيها تساوي تقريبًا جميع الولايات الواقعة شرق نهر المسيسيبي، وبالنظر إلى عسير، فهي لها حدود قصيرة مع اليمن وساحل على البحر الأحمر، وتمتد سلسلة جبال الحجاز من الشمال إلى الجنوب، بالتوازي مع الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وهي رابع أكبر منطقة في السعودية، وتضم أربعة آلاف قرية يزيد عدد سكانها عن 2.2 مليون نسمة.

ورد الموقع منطقة عسير في الربيع، حيث ظهرت البراعم الخضراء وتفتحت أشجار اللوز والكرز، وقد زرعت أكثر من 25000 شجرة جكرندة، أما عن المناخ فهو معتدل وعادة ما تمطر بشكل يومي في الربيع.

عسير والتراث الإنساني

وقال التقرير: قادت المنطقة التقدم العلمي للبشرية لعدة قرون، وساهموا بشكل كبير في العديد من مجالات العلوم مثل الرياضيات وعلم الفلك والملاحة والطب والهندسة والفيزياء والبصريات، وهذا كله جزء من تراثهم الرائع، فمن القهوة إلى علوم الجبر إلى القيثارات والجامعات، ناهيك عن الضيافة الأسطورية والطعام اللذيذ.

وتضم عسير الفواكه والخضراوات اللذيذة مثل البطيخ والرمان والبرتقال والليمون والتين والسبانخ والباذنجان والزيتون والتمر والريحان والنعناع والياسمين واليانسون والأعشاب والتوابل والزهور والخضراوات المحلية، بالإضافة إلى العود والبخور.

وتابع الموقع: هناك يرتدي النساء والرجال أكاليل من الأعشاب والريحان البري والياسمين، ويتم عرض العديد من السيارات الأمريكية القديمة في المتاحف الخاصة المفتوحة للجمهور.

وأضاف: الغالبية العظمى من الرجال والنساء السعوديين حصلوا على درجات علمية من مدارس خارج المملكة مما يمنحهم منظورًا أوسع ورؤية عالمية، وتحتل العديد من النساء مكانة مرموقة في الشركات والتعليم والحكومة.

قصور تاريخية

وفي عسير، تقع قصور أبو سراح وسط قرية العزيزة، ويبلغ عمره 220 عامًا تقريبًا، وهناك أيضًا تتواجد قمم جبال السروات التي تصل إلى 7500 قدم (حوالي 2250 مترًا) فوق مستوى سطح البحر، وهو أمر يتناسب مع منطقة عسير التي تعني في اللغة العربية صعب، مما يعكس التحدي الذي ينطوي عليه عبور الجبال، كما أنه يمنحك لمحة عن السكان هناك المليئين بالتحدي وروح المغامرة.