أعلن الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال السابق أنه سيسافر إلى جدة لدعم الفريق أمام نادي الاتحاد في الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوميز يؤكد حضوره

ونشر اللاعب الفرنسي صورة له وهو في الطائرة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” هيا بنا نشرب القهوة ونتحدث عن الهلال”.

وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ36 عامًا رحل عن الهلال في يناير 2022، بعد ضم النيجيري أوديون إيغالو قادمًا من نادي الشباب.

وسينطلق كلاسيكو الهلال والاتحاد مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

ويسعى الاتحاد المتصدر للفوز وتوسيع فارق النقاط مع الهلال إلى 9 نقاط، بينما يريد الهلال الفوز من أجل تقليص الفارق إلى 3 نقاط وتجديد آماله وحظوظه في المنافسة على لقب دوري المحترفين.