رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأوروغوياني جوناثان رودريغيز الحصول على إجازة عيد الفطر المبارك، من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة.

جوناثان رودريغيز يواصل برنامجه العلاجي

وكان جوناثان رودريغيز قد شعر مؤخرًا بآلام شديدة في عضلة السمانة وأخرى خفيفة في عضلة الفخذ الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وأشار الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين”، إلى أن جوناثان رودريغيز يتواجد في العيادة الطبية بالنادي لمواصلة برنامجه العلاجي، وذلك رغم الإجازة الممنوحة للاعبين.

ويأمل المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو استعادة خدمات جوناثان، بسبب الأزمة الهجومية التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد إصابة الثنائي فينسنت أبو بكر وعبدالفتاح آدم.

النصر يواجه الشباب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب على ملعب مرسول بارك، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.