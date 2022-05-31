كشفت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن بعض التفاصيل السرية الخاصة بينها وبين زوجها، حيث قالت إنهما كأي زوجين في العالم تنشأ بينهما بعض الشجارات، مضيفة: كان الوضع أسهل بكثير قبل أن ننتقل إلى البيت الأبيض ويتم رصد وعدّ جميع أنفاسنا.

وتابعت أنهما يخفيان مشاجرتهما عن الخدمة السرية الملاصقة لكل منهما، حيث قالت إن ذلك يتم من خلال ما أطلقت عليه اسم FEXTING أي الشجار عبر الرسائل النصية.

وأكدت جيل بايدن على أن الرسائل النصية هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لهما للتعبير عن غضبهما حيث تكفل لهما حرية الحديث بلا قيود، وقد لجآ إليها عندما أدركا أنهما بحاجة إلى إيجاد طريقة لمواصلة القتال دون القيام بذلك أمام الخدمة السرية.

انعدام الخصوصية في البيت الأبيض

وتابعت جيل بايدن أنها وزوجها لا يتمتعان بأي خصوصية في البيت الأبيض، وجاء حديث السيدة السبعينية عن زواجها المستمر منذ عقود من الرئيس جو بايدن في مقابلة مع Harper’s Bazaar.

وتعد جيل أول سيدة أولى على الإطلاق تظهر على غلاف المجلة في تاريخها البالغ 155 عامًا، معترفة أنها تُعد نفسها أكبر داعمة لزوجها لكن ذلك لا يمنع أنها لا تُصاب بالإحباط منه في بعض المواقف.

رسائل يحفظها التاريخ

وقالت جيل بايدن إن جميع الإهانات المتبادلة بينها وبين زوجها سيحفظها التاريخ؛ ذلك أن جميع الاتصالات الرئاسية محفوظة للتاريخ، لكنها قالت إن ذلك لا يقلقها بقدر ما يقلقها سماع الخدمة السرية لمشاجرتهما.