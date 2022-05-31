ظهر حارس مرمى فريق الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش بمستوى مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

حارس الفيحاء يتألق

ويتصدر فلاديمير ستويكوفيتش قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بعد مرور 28 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يستقبل أهدافًا خلال 12 مباراة مع الفيحاء.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، من الفوز 8 مرات، والتعادل 10 مرات والخسارة مثلهم.

أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك

ويحتل حارس مرمى الاتحاد، مارسيلو غروهي المركز الثاني في أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك برصيد 11 مرة، يليه حارس الهلال، عبدالله المعيوف 10 مرات، ثم حارس الفتح، مكسيم كوفال 9 مرات.

وحافظ مصطفى زغبة “ضمك” وفواز القرني “الشباب” على نظافة شباكهما في 8 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم مارتن كامبانا “الباطن” 7 مرات، مصطفى ملائكة “الفيصلي” 6 مرات، بالتساوي مع عبدالعالي المحمدي “أبها” ورايس مبولحي “الاتفاق”.