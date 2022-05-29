وجه أمين بخاري حارس مرمى الفريق الكروي بنادي النصر رسالة طمأنينة لجماهيره بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي أمس بالجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأُصيب بخاري في مباراة النصر والأهلي وأُجبر على مغادرة المباراة ليخرج باكيًا، ويشارك وليد عبد الله بديلًا له في الدقيقة 68 من عمر المباراة، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حارس النصر يطمئن الجماهير

ونشر بخاري عبر حسابه في “تويتر” الآية القرآنية (وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) ثم قال: ” أشكر جميع من سأل عني والأمور طيبة ورجعتي أقوى بإذن الله”.

وسيشارك بخاري مع المنتخب السعودي في معسكر إسبانيا، خلال الفترة بين 31 مايو و9 يونيو المقبل، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.