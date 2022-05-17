هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح .

ودعا سموه الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، متمنيًا للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيدًا من التقدم و الازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، داعيين الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة والعافية.