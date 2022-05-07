شهدت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جورج واشنطن حالات انتحار غامضة؛ ما أثار الشكوك حول ما يحدث على متن هذه الحاملة التي تعمل بالطاقة النووية.

وبحسب قناة CNN فقد غادر أكثر من 200 بحار حاملة الطائرات يو إس إس جورج واشنطن بعد عدة حالات انتحار بين الطاقم، بما في ذلك ثلاثة في أقل من أسبوع واحد في أبريل الماضي، وفقًا للبحرية الأمريكية.

ونقلت القناة عن أعضاء الطاقم الحاليين والسابقين القول إن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية لم تكن أبدًا جاهزة للبحارة، وكانت البيئة على متنها غير صالحة للعيش.