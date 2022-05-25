كشف تركي نجل الفنان خالد سامي عن آخر تطورات حالة والده الصحية وسبب تأجيل العملية التي كان مقررًا إجراؤها له.

وقال تركي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “الحمد لله حالة أبوي اليوم مستقرة، عندي إحساس كبير أني برجع أسمع صوته قريب”.

جراحة لتغيير أنبوب:

وكان تركي أكد الاثنين أن والده سيجري عملية جراحية لتغيير أنبوب وقال في تغريدة أخرى: “بكرا عندنا عملية تغير أنبوبة وأنا مرافقه اليوم وبكرا، بطمنكم أكيد”.

وفي تغريدة جديدة، أشار إلى تأجيل العملية قائلًا: “تأجلت العملية لليوم الصباح بسبب الغسيل الدموي، دعواتكم”.

الحالة الصحية لـ خالد سامي:

يذكر أن الفنان خالد سامي دخل في غيبوبة بعد تعرضه لثلاث جلطات صغيرة في الدماغ، وإصابته بتكلس في الشرايين، ومعاناته من التهابٍ في الرئة، منع عنه الهواء على الرغم من تركيب الأطباء دعامات الأوكسجين له، كما توقف قلبه مرتين، الأولى لمدة أربع دقائق، والثانية لست دقائق، لكنَّ حالته تحسَّنت بعدها وعادت إلى الاستقرار.