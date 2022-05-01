يُنافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتحاد، على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اقترب العميد من التتويج باللقب، ولكن آمال الزعيم مازالت قائمة.

ويعتبر فريقا الهلال والاتحاد هما المنافسَين المباشرَين على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يحتل العميد صدارة الترتيب، ويفصله بضع نقاط على تحقيق البطولة.

أما عن الهلال، فيُمنى نجوم الزعيم أنفسهم بـ استغلال المعنويات العالية التي عادوا بها من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث حققوا الصعود لدور الـ16.

ويتبقى خمس مباريات لنادي الاتحاد مقابل سبع لـ الهلال، ويأمل الفريقان في الفوز بها، خاصة وأن فوز الأول في أربع من مبارياته سوف تضمن له الفوز باللقب المحلي.

حالة واحدة لـ تتويج الهلال:

ويمتلك نادي الهلال فرصة وحيدة من أجل العودة من بعيد والتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تأتي بدايتها من الفوز بجميع مواجهاته المتبقية في المسابقة.

ومن المقرر، أن تجمع نادي الهلال ونظيره الاتحاد مواجهة في الجولة الـ27، إذا تمكن الزعيم من الفوز بالثلاث نقاط خلالها يكون قد عطل العميد مؤقتًا، في انتظار تعثر جديد.

هزيمة وتعادل يساوى اللقب:

وفي حالة تعادل الاتحاد مع الهزيمة من الهلال، وفوز الزعيم بجميع مبارياته، يكون الفريقين قد تعادلا في النقاط برصيد 70 نقطة لكل فريق، وهنا سيأتي عامل المواجهات المباشرة.

ويصب عامل المواجهات المباشرة في كفة الهلال، لأنه بذلك سيكون حقق الفوز على حساب الاتحاد في مباراتي الذهاب والإياب، وبالتالي سيكون لقب الدوري من نصيب الأزرق.