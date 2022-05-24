كشف مريض السمنة حامد بن آدم عن طريقة خروج قصته للجمهور وتعريفهم به، موجهًا الشكر إلى شخص يدعى “وائل” والذي كان سببًا في تعريف الناس بقصته بعد أن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مساعدة من وائل:

وقال ابن آدم خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: “وائل كان رايح يشتري أغراض من البقالة وسلم علي ونشر قصتي”.

الحصول على وظيفة:

كما وجه الشكر إلى الطبيب الذي تكفل بعلاجه وقال: “الله يجازيه خير ويكتبها في حسناته إن شاء الله”، معبرًا عن أمنيته في الحصول على وظيفة.

وحول سبب تركه للعمل، تابع: كلمت المشرف وقلت له “والله عندي عملية ومضطر أسيب الدوام دور لك واحد تاني وإذا سويت العملية هرجع أكمل معاك”.