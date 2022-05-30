اختار المدرب المصري إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لـ مباراتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

سبب عدم تواجد لاعبي الأهلي المصري

وجاءت القائمة خالية من لاعبي الأهلي المصري لحين انتهاء مباراتهم أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الاثنين.

قائمة منتخب مصر النهائية

وشملت القائمة الآتي: “محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، في حراسة المرمى، عمر جابر عمر كمال، محمود علاء، محمود الونش، أحمد حجازي، أحمد فتوح في خط الدفاع، محمد النني، مهند لاشين، أحمد حمدي، إمام عاشور في خط الوسط، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، محمد إبراهيم، إبراهيم عادل، أحمد عاطف، مصطفى محمد”.

وسينطلق المعسكر اليوم الاثنين، حيث سيواجه منتخب مصر فريق غينيا كوناكري في الخامس من يونيو، ثم منتخب إثيوبيا في التاسع من يونيو.