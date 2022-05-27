كشف المصري إيهاب جلال، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قائمته المبدئية لـ مباراتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار في يناير المقبل.

حجازي يزين قائمة منتخب مصر المبدئية:

وجاء في القائمة: “محمد الشناوي من الأهلي المصري، محمد صبحي من نادي فاركو المصري، محمد أبو جبل من الزمالك المصري، محمود جاد من إنبي المصري في حراسة المرمى، في خط الدفاع أحمد حجازي لاعب الاتحاد، محمد هاني من الأهلي، عمر كمال من فريق فيوتشر المصري، عمر جابر من نادي بيراميدز المصري، محمود علاء من الزمالك، علي جبر من بيراميدز، محمد عبدالمنعم من الأهلي”.

وشملت القائمة تواجد: “محمود حمدي الونش من الزمالك، محمود مرعي، مصطفى الزناري، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي، ياسر إبراهيم”.

وجاء في خط الوسط: “إمام عاشور من الزمالك، أحمد حمدي، خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري، حسين الشحات لاعب الأهلي، محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين، محمد متولي، محمد مجدي أفشة، محمد إبراهيم، أحمد عبدالقادر، محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، عمرو السولية”.

في خط الهجوم: “محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد”.

موعد مباراتي منتخب مصر ضد غينيا وإثيوبيا:

وسينطلق المعسكر يوم الاثنين المقبل، حيث سيواجه منتخب مصر فريق غينيا كوناكري في الخامس من يونيو، ثم منتخب إثيوبيا في التاسع من يونيو.