يترقب جمهور نادي الاتحاد عودة المدافع المصري أحمد حجازي للمشاركة بالمباريات، وذلك بعد غياب تام عن الفريق منذ شهر يناير الماضي بسبب الإصابة.

وعانى العميد دفاعيًّا مع غياب المدافع المصري وكان آخرها تلقي 4 أهداف من الفتح.

حجازي جاهز:

المدافع المصري أصبح جاهزًا الآن لخوض المباريات مع الاتحاد، حيث سيكون جاهزًا لمواجهة نادي الهلال الأحد المقبل في الجولة الـ27 من دوري المحترفين.

وخضع النجم المصري لبرنامج علاجي مكثف في ألمانيا، قبل أن يعود إلى مدينة جدة، حيث بدأ التدريب بالكرة، استعدادًا للمشاركة في المباريات.