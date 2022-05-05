اندلع حريق ضخم، اليوم الخميس، في سوق تجاري بمنطقة المرج الجديدة شمالي القاهرة، مما أدى لإصابات بالاختناق وخسائر مادية، بحسب شهود عيان.

وهرع أصحاب المحال لمحاولة إخماد الحريق، لكن النيران كانت أكبر من قدرتهم فأخطروا الحماية المدنية.

حالات اختناق بسبب الحريق

وأرسلت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة 8 سيارات إطفاء، كما حضرت سيارات الدفاع المدني من حي المرج ومحافظة القاهرة، وتعاونوا في إخماد الحريق.

والنيرات التي استمرت مشتعلة لقرابة ساعة التهمت بضائع 8 محلات كانت مملوءة بالملابس، وهو ما زاد من انتشار النيران بشكل كبير.

ونتج عن الحريق اختناقات لبعض أصحاب المحال المحترقة، خلال محاولتهم إطفاء النيران، وتلقوا الإسعافات اللازمة في المكان.

وتم إخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، وانتدبت الأدلة الجنائية للمعاينة وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.