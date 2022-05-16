أفاد مراسل قناة الإخبارية بأن سبب انقطاع التيار عن بعض أحياء جدة ليلة أمس هو اندلاع حريق بسيط في محطة تحويل فرعية بحي البشائر، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده.

فيديو | مراسل #الإخبارية في جدة: ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى نشوب حريق بسيط في محطة تحويل فرعية أدت إلى انقطاع الكهرباء على عدة أحياء في جدة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/YLJ4F77tLv

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2022

وأشار إلى أن التحقيق لم يبين بعد أسباب اندلاع الحريق إلا أنها قد تكون بسبب ارتفاع درجات الحرارةّ، والضغط على الطاقة الكهربائية في أحياء الشمال، نظرًا لتعدد أعمال الهدد في أحياء جنوب جدة.

وتم تداول عددًا من مقاطع الفيديو والصور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، توضح ألسنة اللهب المتصاعدة من محطة الكهرباء، كما لفت بعض المغردين إلا أنها المرة الثالثة لانقطاع التيار عن المنطقة هذا الأسبوع.

انقطاع الكهرباء في جدة

وبدوره قال مدير مركز حي الحمدانية، أحمد بن متعب الغامدي، إن أهالي الحي فوجئوا بانقطاع الكهرباء في حوالي التاسعة والنصف أو العاشرة مساء أمس الأحد، وكان التوقع في وقوع عطل مؤقت، خصوصًا أن شركة الكهرباء أكدت عودة التيار بعد ساعتين أو ثلاثة، عند الاتصال بها؛ إلا أن التيار لم يعد إلا في العاشرة صباحًا.

وأضاف في تصريح لقناة الإخبارية: “نحن مقدرين أن الحريق أو العطل خارج عن إرادة شركة الكهرباء، ولكن عتبنا عليهم أنهم لم يبلغوا الناس أو المواطنين في رسائل نصية بالعطل وأن المدة التي قد يستغرقها 10 أو 12 ساعة، لأن هناك مرضى وأطفالًا ونساء فكان يمكن لكل شخص الذهاب لفندق أو شقة مفروشة، أو أحد أقربائه، لكننا قضينا ليلة طويلة في المنازل في حرارة الجو المرتفعة، ومرت الليلة على خير في النهاية”.

درجات الحرارة في جدة

وتتعرض جدة لموجة ارتفاع شديد في درجات الحرارة إذ بلغت 48.3 درجة في الظل، ما أثر على حركة المركبات، ودفع مغردين لإطلاق وسم جدة الآن، يناشدون المسؤولين بتعليق مؤقت للطلاب والعاملين في المناطق الخارجية، حماية لهم من أشعة الشمس، والإجهاد الحراري.

اعتذار السعودية للكهرباء

وكانت شركة الكهرباء اعتذرت للمشتركين في بعض أحياء شمال شرق جدة عن العطل الخارج عن الإرادة في الشبكة. وقالت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن العطل أدى الى انقطاع الخدمة عن بعض المشتركين، وتمكنت الفرق الميدانية من إعادة الخدمة تدريجيًّا لبعض المشتركين المتأثرين. وأكدت الكهرباء أنه جاري استكمال إعادة الخدمة لجميع المشتركين.